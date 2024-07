Paragleiterin stürzt am Bischling in Werfenweng ab

Zwei befreundete Gleitschirmpiloten starteten Montagmittag vom Oststartplatz der Bischlinghöhe in Werfenweng. Schon nach dem Start verlor die 31-jährige Pilotin an Höhe und geriet mit ihrem Gleitschirm in den darunterliegenden Larzenbachgraben. Auf einer Seehöhe von rund 1280 Metern, in der Nähe der Ramsaualm, streifte die Deutsche eine Baumkrone und stürzte in Folge auf den darunterliegenden Waldboden.