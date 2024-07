Das Burgenland als Heimat der Burgen

AUF ADELIGEN SPUREN

Auf Burg Forchtenstein tummelt sich auch die Burgmaus Forfel. Das herzige Maskottchen lädt immer wieder zu Veranstaltungen in eine der schönsten Wehrbauten des Burgenlandes. So gibt es auch heute, Sonntag, und die kommenden zwei Ferienwochenenden (bis 28. Juli) auf der Festung 30 Mitmachstationen. Große und kleine Besucher schlüpfen in historisch anmutende Kostüme, und die Zeitreise in die Welt der Burgfräulein und Ritter kann beginnen!