Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich

Der Mann hatte sein Herkunftsland 2022 verlassen und in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Später versuchte er das Gleiche in der Schweiz, wurde aber ebenfalls zurückgewiesen. In Österreich gewährte ihm daraufhin das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl noch subsidiären Schutz. Eine Abschiebung wurde aber für zulässig erklärt. Dagegen wandte sich der Mann an den VfGH, der dem Verwaltungsgericht jedoch recht gab. „Grobe Verfahrensfehler“ habe es nicht gegeben, hieß es.