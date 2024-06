UNO rät von Abschiebungen nach Afghanistan ab

Damit nahm er Bezug auf aktuelle Diskussionen in Deutschland und Österreich. „Ich würde alle Länder dazu aufrufen, einen Blick in unsere Empfehlung zu Abschiebungen nach Afghanistan zu werfen. Darin findet man sehr gute Gründe, warum diese nicht stattfinden sollten – und sie sind nach wie vor gültig“, sagte Zulu. So sei beispielsweise die humanitäre Situation prekär, fast 24 Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele von ihnen seien nur „einen Schritt von der Hungerkatastrophe entfernt.“