Norbert Trawöger übernimmt die Donaufestwochen

Säule im Kultursommer

Die Donaufestwochen in Grein im Strudengau sind eine wichtige Säule im Programm des oö. Kultursommers. „Sie vereinen all das, was Kunst und Kultur in unserem Land ausmacht: herausragende Qualität, ein Programm, das mit Sensibilität und Feingefühl für den Ort“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Mit Trawöger an der Spitze ist ein guter Weg in die Zukunft gesichert.“