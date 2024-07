Nehammer will „Sehnsucht nach der Mitte“ stillen

Bis 19. Juli tourt Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner Funktion als ÖVP-Chef durch die Bundesländer. Er hört sich bei sogenannten Regionalkonferenzen in jedem Wahlkreis an, wo der Schuh drückt – bei Landeshauptleuten, Landesräten, Bürgermeistern, Gemeindeparteiobleuten und Gemeinderäten. Am Montag stand Oberösterreich auf dem Programm, konkret Redlham und Ried im Innkreis.