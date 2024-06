„Wer ist der größte Feind – Kickl oder Gewessler?“

Ob es sich um einen Rechtsbruch handelt, wird sich erst zeigen. Politisch betrachtet: War die Reaktion der ÖVP – mit Klage, Anzeige und der Verweigerung der schwarzen Landesräte, sich mit ihr zu treffen – nicht ein wenig überschießend?

Nein, überhaupt nicht. Denn auch inhaltlich spricht viel gegen das Renaturierungsgesetz: Alle Bundesländer waren zunächst dagegen. Die Finanzierungsfrage ist noch völlig offen. Was wird überhaupt von den einzelnen Mitgliedsstaaten verlangt? Was ist mit der Land- und Forstwirtschaft? Es ist ein Bürokratiemonster, das nicht durchdacht ist. Die Gemeinden werden heillos überfordert sein. Wenn jeder Minister tut, was er will, gibt es keine Koalition.