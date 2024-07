SPÖ hofft nach Frankreich-Wahl auf linken Aufbruch

ÖVP will Pendel „in der Mitte halten“

„Man sieht auch, dass manchmal im Ergebnis links oder rechts sich gar nicht so unterscheiden. Das Pendel schlägt leider immer in die extreme Richtung. Und wenn man in die USA schaut, wird es noch viel dramatischer.“ Die Herausforderung in Österreich werde es sein, „dass wir dieses Pendel in der Mitte halten“.