Ryanair-Comeback: Von Linz nach London ab Oktober

„Alternative zu überhöhten Lufthansa-Preisen“

„Als Europas Fluggesellschaft Nr. 1 freuen wir uns, unsere neuen Flüge am Flughafen Linz in diesem Winter mit vier Flügen pro Woche (je zwei Hin- und Rückflüge) auf unserer Strecke nach London-Stansted ab dem 28. Oktober anzukündigen. Damit bieten wir Einwohnern und Besucher, die bisher keine Alternative zu den überhöhten Flugpreisen der Lufthansa hatten, niedrige Preise und bessere Verbindungen“, betont Andreas Gruber. Man erwarte sich im ersten Jahr 14.000 Passagiere auf der Strecke. Die Flugtage werden voraussichtlich Freitag und Sonntag sein. Weitere Destinationen schließt Gruber übrigens nicht aus: „Normalerweise fliegen wir von jedem Flughafen aus mehrere Destinationen an, aber wir wollen jetzt einmal in der ruhigeren Saison starten und dann sehen wir 2025 weiter.“