Ortschef trinkt aus Gardasee: „Auf die Gesundheit“

Mehr als 1000 Menschen haben in einer Ortschaft am Gardasee an Magen-Darm-Beschwerden gelitten – Noroviren verseuchten das Leitungswasser, auch ein Badeverbot im See wurde deswegen kurzzeitig erlassen. Um Einheimische und Touristen zu beruhigen, hat sich der Bürgermeister von Brenzone zu einer eindrucksvollen Demonstration hinreißen lassen: Er ließ sich dabei filmen, wie er einen großen Schluck aus dem Gardasee trinkt.