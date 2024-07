Unwetter könnten schuld an Noroviren-Ausbruch sein

Verunreinigung durch Unwetter?

Mittlerweile hat man auch eine Theorie zum Ursprung des Ausbruchs. Vermutet wird, dass das Abwassersystem überlastet ist und die Verunreinigung durch die jüngsten Überflutungen entstanden. Dabei könnten die Abwässer in den Gardasee gespült worden sein. Nach heftigen Regenfällen führt der See derzeit deutlich mehr Wasser als sonst in dieser Jahreszeit.