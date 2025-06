Laura Stigger Short-Track-Dritte im Val di Sole!

Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes am Schauplatz nordwestlich von Trient hielt sich die Tirolerin (Specialized) stets in den Top-Ten und holte am Ende Rang drei sowie einen Startplatz in der ersten Reihe für den olympischen Cross-Country-Bewerb am Sonntag. Auf die niederländische Siegerin Puck Pieterse fehlte ihr nur eine Sekunde.