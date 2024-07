Zwei Jahre Haft für Beteiligung an Liebesbetrug

Ein 58-Jähriger ist am Montag am Wiener Landesgericht im Zusammenhang mit Love-Scam-Betrügereien rechtskräftig zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der seit längerem in Wien lebende Mann gehörte einer nigerianischen Bande an, die auf Partnervermittlungsbetrügereien spezialisiert war.