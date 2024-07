„Unfaire Regelung für neue Pensionisten!“

Was bedeutet Aliquotierung?

Das ist die von der aktuellen Regierung eingeführte unselige Regelung, wonach der Monat des Pensionsantritts entscheidend ist, wie hoch die erste Pensionsanpassung im Folgejahr sein wird. Wer im Jänner in Pension geht, bekommt im Folgejahr noch die volle Pensionserhöhung. Wer im Februar in Pension geht, erhält nur noch 90 Prozent, im März nur noch 80 Prozent und so weiter. Wer erst im November oder Dezember 2025 in Pension geht, erhält Anfang 2026 gar keine Pensionserhöhung. Das ist unfair und ungerecht.