Aufgeklärt: Zehn Mythen rund um Reisepass und Co.

Geht es auch bei Ihnen demnächst los in den Sommerurlaub? Das freut uns! Sie haben sich ja sicher schon erkundigt, wie es in Ihrem Zielland aussieht, was man für die Einreise braucht. Nein, denn Sie haben eh den rosa Lappen und einen Personalausweis? Aufpassen, eines davon reicht gar nie, das zweite nur bedingt. Und nein, ein Notpass bringt Sie auch nicht weit.