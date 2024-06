Großer Aufmarsch: Stadt in Hand der Volkskultur

Wenn Brauchtum in die Stadt kommt, wird groß gefeiert: Mehr als 60 Vereine – von Schützen bis zu Blasmusik und Goldhaubenfrauen – marschierten am Wochenende in der Salzburger Altstadt auf. Zuletzt gab es eine lange Pause: Seit 24 Jahren fand kein Stadtfest der Volkskultur statt.