Verletzter Biber steckte unter Geländer fest

Zu einer beherzten Tierrettung ist es am Wochenende in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten gekommen. Denn in der Abenddämmerung wurde die örtliche Feuerwehr in die Mühlgasse alarmiert. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte dann einen Biber in Not. Der Nager steckte hilflos unter einem Geländer fest und kam folglich nicht mehr weiter. Außerdem bemerkten die Helfer, dass sich der „Pechvogel“ Verletzungen zugezogen hatte.