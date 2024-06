Halleiner Spielplatz droht wegen S-Link das Aus

In Hallein-Neualm zerschneiden die aktuell vorgelegten Pläne für die S-Link-Trasse sogar einen Spielplatz. SPÖ-Bürgermeister Alexander Stangassinger unterstützt die Anrainer: „Es ist nicht einzusehen, dass der Korridor nun so nah an die Häuser heranreichen soll.“ Doch die alternativen Routen sind begrenzt.