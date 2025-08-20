Vorteilswelt
15-Jähriger böllert

Warum es am Montagabend in Wals geknallt hat

Salzburg
20.08.2025 08:00
Keine katholische Prozession war die Ursache für den Lärm am Montag.
Keine katholische Prozession war die Ursache für den Lärm am Montag.(Bild: ANDREAS TROESTER)

Richtig viel Ärger hat ein Jugendlicher am Montagabend in Wals-Siezenheim bekommen. Direkt am Kirchplatz hat sich der junge Mann ausgetobt. Und gleich mehrere Anzeigen kassiert. 

Keine spontane katholische Prozession, sondern ein profaner Lausbubenstreich steckte am Montagabend hinter lauter Knallerei am Walser Kirchplatz.

Der Übeltäter war schnell gefunden: Eine Polizeistreife hielt einen 15-jährigen Salzburger an, der zugab, einen Böller gezündet zu haben. Doch sein Werk war offenbar noch nicht komplett vollendet, denn er führte noch weitere Böller der Kategorie F3 mit sich. Diese sind erst ab 18 Jahren erlaubt, weil sie als mittel gefährlich eingestuft sind.

Aber damit nicht genug: Auch einen Schlagring entdeckten die Polizisten. Dieser ist generell und altersunabhängig verboten. Einen Jubelböller wird der Jugendliche wohl nicht mehr gezündet haben: Schließlich hat er mehrere Anzeigen bekommen.

