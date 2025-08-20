Warum es am Montagabend in Wals geknallt hat

Der Übeltäter war schnell gefunden: Eine Polizeistreife hielt einen 15-jährigen Salzburger an, der zugab, einen Böller gezündet zu haben. Doch sein Werk war offenbar noch nicht komplett vollendet, denn er führte noch weitere Böller der Kategorie F3 mit sich. Diese sind erst ab 18 Jahren erlaubt, weil sie als mittel gefährlich eingestuft sind.