Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesregierung

Rätsel um die Nachfolge von Landesrat Pewny

Salzburg
20.08.2025 06:00
Zauner (li.) war eine Überraschung. Gibt es auch eine bei der Nachfolge von Pewny?
Zauner (li.) war eine Überraschung. Gibt es auch eine bei der Nachfolge von Pewny?(Bild: Markus Tschepp)

Nach dem Rücktritt von Salzburgs FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny aus gesundheitlichen Gründen muss bereits Ende September ein neuer Kandidat für den Posten ins Hearing in den Landtag. Die Zeit für die Suche nach einem geeigneten Soziallandesrat wird daher für die Freiheitlichen knapp. Derweilen kann über die Personalie nur spekuliert werden.

0 Kommentare

Anscheinend völlig kalt erwischt hat der Rücktritt von Soziallandesrat Christian Pewny die Salzburger Freiheitlichen. Alle Verantwortlichen der Partei waren sichtlich davon ausgegangen, dass der Radstädter nach überstandener Erkrankung wieder auf die Regierungsbank zurückkehrt. Das ist nun nicht der Fall. In den vergangenen drei Monaten hatte Landesvize Marlene Svazek das Ressort des Parteikollegen übernommen. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Pewny war man nicht.

„Es war unredlich zu behaupten, dass Pewny zurückkommt, ohne zu wissen, dass es so ist“, sagt der Landtagsabgeordnete Simone-Heilig-Hofbauer (Grüne) und fügt hinzu: „Es ist ein Zeichen der Verantwortung, dass es einen Plan B gibt.“

Kommt wieder ein blauer Überraschungskandidat?
Wie die Suche nach einem Nachfolger aussieht, verraten die Freiheitlichen nicht. Auch nicht, wer für das Amt infrage kommen könnte oder gar Wunschkandidaten. Gerüchten zufolge soll es schon Absagen geben. Mögliche Nachfolger könnten Andreas Teufl, Ed Egger oder Karin Berger sein. Vielleicht überrascht die FPÖ ähnlich wie vor zwei Jahren, als sie den jetzigen Wohnbaulandesrat Martin Zauner quasi aus dem Hut gezaubert haben.

Lesen Sie auch:
Ein Bild, das es nicht mehr geben wird. Christian Pewny (Mitte) kehrt nicht in die Mitte von ...
Kein Nachfolger
Pewnys Aus stürzt Freiheitliche ins Personalchaos
19.08.2025
FPÖ-Landesrat geht
Salzburg: Pewny zieht sich aus der Politik zurück
18.08.2025
Nach dem Krankenstand
Landesrat Christian Pewny steht vor der Rückkehr
07.08.2025

Die Opposition fordert derweilen einen absoluten Experten als Nachfolger. „Die Probleme werden immer größer, und es fehlen in vielen Bereichen die Mittel. Geld ist in der Politik immer genug da und ist nur eine Frage der Verteilung“, ist sich SPÖ-Klubobmann Max Maurer sicher.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.501 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
181.467 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
146.713 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3107 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf