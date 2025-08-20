Rätsel um die Nachfolge von Landesrat Pewny

Nach dem Rücktritt von Salzburgs FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny aus gesundheitlichen Gründen muss bereits Ende September ein neuer Kandidat für den Posten ins Hearing in den Landtag. Die Zeit für die Suche nach einem geeigneten Soziallandesrat wird daher für die Freiheitlichen knapp. Derweilen kann über die Personalie nur spekuliert werden.
Anscheinend völlig kalt erwischt hat der Rücktritt von Soziallandesrat Christian Pewny die Salzburger Freiheitlichen. Alle Verantwortlichen der Partei waren sichtlich davon ausgegangen, dass der Radstädter nach überstandener Erkrankung wieder auf die Regierungsbank zurückkehrt. Das ist nun nicht der Fall. In den vergangenen drei Monaten hatte Landesvize Marlene Svazek das Ressort des Parteikollegen übernommen. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Pewny war man nicht.
„Es war unredlich zu behaupten, dass Pewny zurückkommt, ohne zu wissen, dass es so ist“, sagt der Landtagsabgeordnete Simone-Heilig-Hofbauer (Grüne) und fügt hinzu: „Es ist ein Zeichen der Verantwortung, dass es einen Plan B gibt.“
Kommt wieder ein blauer Überraschungskandidat?
Wie die Suche nach einem Nachfolger aussieht, verraten die Freiheitlichen nicht. Auch nicht, wer für das Amt infrage kommen könnte oder gar Wunschkandidaten. Gerüchten zufolge soll es schon Absagen geben. Mögliche Nachfolger könnten Andreas Teufl, Ed Egger oder Karin Berger sein. Vielleicht überrascht die FPÖ ähnlich wie vor zwei Jahren, als sie den jetzigen Wohnbaulandesrat Martin Zauner quasi aus dem Hut gezaubert haben.
Die Opposition fordert derweilen einen absoluten Experten als Nachfolger. „Die Probleme werden immer größer, und es fehlen in vielen Bereichen die Mittel. Geld ist in der Politik immer genug da und ist nur eine Frage der Verteilung“, ist sich SPÖ-Klubobmann Max Maurer sicher.
