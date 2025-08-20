Rätsel um die Nachfolge von Landesrat Pewny

Kommt wieder ein blauer Überraschungskandidat?

Wie die Suche nach einem Nachfolger aussieht, verraten die Freiheitlichen nicht. Auch nicht, wer für das Amt infrage kommen könnte oder gar Wunschkandidaten. Gerüchten zufolge soll es schon Absagen geben. Mögliche Nachfolger könnten Andreas Teufl, Ed Egger oder Karin Berger sein. Vielleicht überrascht die FPÖ ähnlich wie vor zwei Jahren, als sie den jetzigen Wohnbaulandesrat Martin Zauner quasi aus dem Hut gezaubert haben.