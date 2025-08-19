„Etwas Schöneres gibt es für mich nicht“

Nicht nur einmal ging am Sonntag im Max-Aicher-Stadion ein Raunen durch die Menge, wenn Denizcan Cosgun den Ball hatte. Der Austria-Kicker zeigte beim 4:2 gegen Rapid II – dem ersten Saisonsieg in der 2. Liga – das eine oder andere Kabinettstückchen, war der auffälligste Spieler auf dem Platz und brachte Violett auch in Führung. „Aber ich hätte mehr Tore erzielen müssen“, merkte der 23-Jährige kritisch an. „Immerhin habe ich dann direkt vor unseren Fans getroffen, das war richtig geil.“