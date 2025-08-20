Fahrschüler stürzte mit Motorrad bei Übungsfahrt

Der Sturz ereignete sich auf der B164 in Fahrtrichtung Maria Alm. Die Ursache für den Sturz ist unklar, heißt es im Polizeibericht. Der 28-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde von der Rettung ins Schwarzacher Spital gebracht. Die beiden Alko-Tests beim Fahrschüler und beim Fahrlehrer verliefen negativ.