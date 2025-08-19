Vorteilswelt
Zeppezauerhaus: Gemeinde kämpft weiter

Salzburg
19.08.2025 19:40
Das Zeppezauerhaus auf dem Untersberg gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Hütten in ...
Das Zeppezauerhaus auf dem Untersberg gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Hütten in Salzburg.(Bild: Alpenverein Salzburg/Bitterlich)

Die Gemeinde Grödig hat dem Salzburger Alpenverein ein neues Angebot für den Erhalt der beliebten Hütte am Untersberg gemacht. Noch gibt es aber auch steuerliche Fragen zu klären.

Die Flachgauer Gemeinde Grödig hat den Kampf um das Zeppezauerhaus noch nicht aufgegeben. Die beliebte Hütte am Untersberg will der Alpenverein ab dem nächsten Jahr, wie berichtet, schließen. Ein Angebot der Gemeinde für einen Zuschuss schlug der Alpenverein im Juli aus. Jetzt hat Bürgermeister Herbert Schober den Verantwortlichen ein neues Angebot gemacht. „Wir wollen die Hütte als Gemeinde längerfristig pachten und weiterverpachten. Wir würden auch die Kosten für die Instandhaltung übernehmen“, so der Ortschef.

Die Hütte am Untersberg ist ein beliebtes Ausflugsziel für die heimischen Bergsportler.
Er habe auch zumindest positive Signale seitens des Alpenvereins vernommen. Noch muss geklärt werden, ob es bei diesem Modell steuerliche Nachteile für den Verein gibt – Schober geht aber nicht davon aus. 

