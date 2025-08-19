Zeppezauerhaus: Gemeinde kämpft weiter

Die Flachgauer Gemeinde Grödig hat den Kampf um das Zeppezauerhaus noch nicht aufgegeben. Die beliebte Hütte am Untersberg will der Alpenverein ab dem nächsten Jahr, wie berichtet, schließen. Ein Angebot der Gemeinde für einen Zuschuss schlug der Alpenverein im Juli aus. Jetzt hat Bürgermeister Herbert Schober den Verantwortlichen ein neues Angebot gemacht. „Wir wollen die Hütte als Gemeinde längerfristig pachten und weiterverpachten. Wir würden auch die Kosten für die Instandhaltung übernehmen“, so der Ortschef.