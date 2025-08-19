Psychisch kranker Akademiker stach erneut zu

Ein anderer Patient dort „hat mich in meinen Vorstellungen sekkiert, geärgert“, erzählt der Betroffene im Verhandlungssaal. Er sah diesen Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, als Feind, der entfernt werden müsse. „Dieser Entschluss zu töten erscheint mir jetzt völlig absurd“, zeigt der Mann auch eine Krankheitseinsicht. Seine Störung beschrieb er als „Größenwahn“, als ein Gefühl, ein Herrscher Europas zu sein. Und: „Die ganze Welt ist gegen mich eingestellt.“