Ein Saisonstart mit Licht und Schatten

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg kann nach vier englischen Wochen en suite erstmals kurz durchatmen. Die Zwischenbilanz der Mozartstädter fällt zwiespältig aus. Neben positiven Erscheinungen gab es auch einige Enttäuschungen.
Zwei freie Tage gönnte Thomas Letsch seinen Mannen nach dem mühevollen 2:1-Erfolg in der Südstadt gegen Hartberg.
Nach vier englischen Wochen kann Salzburg etwas durchatmen. Das scheint bitter nötig zu sein, denn obwohl die Saison sich in einem frühen Stadium befindet, wirkten die Bullen zuletzt müde. Bevor es am Samstag mit dem Liga-Duell gegen den LASK weitergeht, zieht die „Krone“ eine Saison-Zwischenbilanz.
DAS LÄUFT GUT
Neuzugang: Der 17-jährige Kerim Alajbegovic (für Bosniens Länderspiel-Doppel gegen San Marino und Österreich nominiert) hat bereits mehrfach sein riesiges Talent aufblitzen lassen.
Rückkehrer: Stefan Lainer ist rechts hinten gesetzt und traf zuletzt gegen Hartberg. Der 32-Jährige ist nicht nur als Spieler, sondern auch als Identifikationsfigur enorm wichtig.
Rückhalt: Alexander Schlager ist aktuell der formstärkste Salzburger. Er muss seine Form konservieren, den ein Top-Rückhalt ist nötig, um national wie international zu reüssieren.
DAS LÄUFT OKAY
Zweite Liga: Die Königsklasse blieb den Bullen verwehrt, mit dem Einzug in die Europa-League-Ligaphase, dem zweitwichtigsten Bewerb, wurde ein erstes Saisonziel erreicht.
Punkteausbeute: Sieben Zähler aus drei Liga-Runden – das ist schwer in Ordnung. Topgegner wie Sturm Graz oder der SK Rapid waren aber noch nicht dabei.
DAS LÄUFT SCHLECHT
Lazarett: Neun Spieler fehlten zuletzt verletzungsbedingt, darunter Stammkräfte wie Krätzig. Das ist schlicht zu viel!
Abwehrzentrale: Bei Rasmussen, Gadou und Schuster ist die Unsicherheit auf dem Platz spürbar.
Schwere Kost: Attraktiver Fußball wurde zuletzt selten geboten. Der ist nötig, um die Fans wieder in Massen ins Stadion zu locken.
