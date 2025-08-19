Ein Saisonstart mit Licht und Schatten

Nach vier englischen Wochen kann Salzburg etwas durchatmen. Das scheint bitter nötig zu sein, denn obwohl die Saison sich in einem frühen Stadium befindet, wirkten die Bullen zuletzt müde. Bevor es am Samstag mit dem Liga-Duell gegen den LASK weitergeht, zieht die „Krone“ eine Saison-Zwischenbilanz.