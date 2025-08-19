Vorteilswelt
College-Abenteuer

Mladenovic: „Es ist ein Kindheitstraum von mir“

Salzburg
19.08.2025 16:00
Luka Mladenovic taucht ein in ein neues Abenteuer. Der Salzburger will in den USA zum ...
Luka Mladenovic taucht ein in ein neues Abenteuer. Der Salzburger will in den USA zum Weltklasse-Schwimmer reifen.(Bild: GEPA)

Luka Mladenovic hat viel Vorfreude auf die USA. Der Schwimmer hat in Michigan an der Uni wieder eine Doppelbelastung. Für Weihnachten und die EM will der Salzburger heimfliegen.

0 Kommentare

Mit der Schwimm-WM in Singapur hat Luka Mladenovic eine sehr erfolgreiche Saison beendet. Nach einem Familienurlaub in Asien wartet auf den Goldfisch das nächste große Abenteuer. Der Salzburger bricht Sonntag nach Amerika auf, wo im September sein erstes Jahr am College von Michigan beginnt.

„Es ist ein Kindheitstraum von mir, die Vorfreude ist groß“, sagt Mladenovic, der in den USA etwas mit Business studieren will, im ersten Jahr aber in verschiedene Bereiche hineinschnuppert. Nach einem Jahr ohne Schulstress konnte er sich als Heeressportler voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren. Das ändert sich jetzt wieder. „Ich bin schon sehr gespannt, wie ich das hinkriege. Aber man kann sich auch Hilfe holen. Damit – sagen alle – ist es voll machbar.“

Der Fokus liegt sowieso darauf, sich im Wasser zu verbessern, das Potenzial voll auszuschöpfen. Da die Bahnen in Amerika einer Standardlänge von 25 Yards (also etwa 22,86 Meter) entsprechen, lernt der 21-Jährige etwas Neues kennen. „Auf der Kurzbahn ist es ein Vorteil für mich, weil Unterwasser-Phasen meine Stärken sind. Deswegen freue ich mich auf viele Tauchphasen“, weiß der Goldfisch.

Weit weg von Freundin
Mit dem Umzug in die USA taucht der mehrfache Landesrekordhalter auch in seiner Beziehung ein wenig ab. „So begeistert war sie nicht“, lacht Mladenovic. „Auf einer Seite, tut es ihr weh, auf der anderen freut sie sich für mich, dass ich meinen Traum erfüllen kann.“ Für besondere Anlässe wird Mladenovic aber auch nach Österreich zurückfliegen. „Zu Weihnachten und in den Sommerferien sowieso. Und für die Großevents bin ich sicher da“, hat der SSM-Absolvent schon die EM in Paris im kommenden Sommer im Blick. „Ich würde die Qualifikationen eventuell in Amerika schwimmen oder für einen Wettkampf mal rüberfliegen. Es ist alles ganz gut geplant.“ Dann kann das Abenteuer ja losgehen.

