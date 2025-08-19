Mladenovic: „Es ist ein Kindheitstraum von mir“

Weit weg von Freundin

Mit dem Umzug in die USA taucht der mehrfache Landesrekordhalter auch in seiner Beziehung ein wenig ab. „So begeistert war sie nicht“, lacht Mladenovic. „Auf einer Seite, tut es ihr weh, auf der anderen freut sie sich für mich, dass ich meinen Traum erfüllen kann.“ Für besondere Anlässe wird Mladenovic aber auch nach Österreich zurückfliegen. „Zu Weihnachten und in den Sommerferien sowieso. Und für die Großevents bin ich sicher da“, hat der SSM-Absolvent schon die EM in Paris im kommenden Sommer im Blick. „Ich würde die Qualifikationen eventuell in Amerika schwimmen oder für einen Wettkampf mal rüberfliegen. Es ist alles ganz gut geplant.“ Dann kann das Abenteuer ja losgehen.