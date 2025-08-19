350 Euro Geldbuße für Salzburger Vizeleutnant

Richterin mit deutlichen Worten

Geäußert haben soll er es bereits im Oktober 2023. Auch andere Soldaten sollen anwesend gewesen sein. Erst später wandte sich das Opfer an die Behörden. Angeklagt wurde der Heeresbedienstete nach Paragraf 35 Militärstrafgesetz: „Entwürdigende Behandlung“. Und zu Prozessbeginn kündigte der Verteidiger an, dass sich sein Mandant nicht schuldig bekennen werde. Doch die Richterin machte gleich ihre rechtliche Meinung deutlich: „Wenn man Soldatinnen so nennt, ist es ein erniedrigendes und herabwürdigendes Verhalten. Es ist minderwertig so Soldatinnen zu bezeichnen und es stört auch die hierarchischen Strukturen im Heer, in der Kompanie.“ Dabei stellte ihm die Richterin eine Diversion in Aussicht, wenn er doch noch die Verantwortung dafür übernimmt.