Tonnenschwerer Fels in Unken mit Kran entfernt

Die „Krone“ berichtete: Ein Felssturz hatte sich am Wochenende an der B178 in Unken ereignet. Dabei hatte sich ein Felsen mit einem Volumen von rund einem Kubikmeter gelöst. Ein Landes-Geologe prüfte den Hang und die Straßenmeisterei transportierte den Felsen ab.
Geologe Ludwig Fegerl kennt den Grund für den Felssturz: „Auslöser waren die natürlich fortschreitende Erosion und Umlagerungen in dem blockigen Hang. Niederschlag spielte hier zur Abwechslung keine unmittelbare Rolle.“
Die Pinzgauer Straßenmeisterei habe laut Fegerl den Bereich nochmals genau geprüft. „Unser Fokus liegt in dem Abschnitt eigentlich bei den darüber liegenden Felswänden, wo wir im Übrigen derzeit die Errichtung eines Schutzwalles planen. Den aktuellen Bereich werden wir uns im Rahmen der Umsetzung aber auch noch mal genauer ansehen“, so der Geologe.
Bereits am Montag hatte ein Kranwagen der Straßenmeisterei den tonnenschweren Felsen, der auch leichte und bereits ausgebesserte Schäden auf der Fahrbahn verursachte, abtransportiert. „Zusätzlich sind wir die Böschung genau abgegangen und haben weiteres loses Gestein entfernt“, erklärt Jochen Obermoser, stellvertretender Straßenmeister im Pinzgau.
