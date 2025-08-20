Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geologe vor Ort

Tonnenschwerer Fels in Unken mit Kran entfernt

Salzburg
20.08.2025 10:00
Mittels Kran gelang der Abtransport des tonnenschweren Felsens.
Mittels Kran gelang der Abtransport des tonnenschweren Felsens.(Bild: Land Salzburg / Straßenmeisterei Pinzgau)

Die „Krone“ berichtete: Ein Felssturz hatte sich am Wochenende an der B178 in Unken ereignet. Dabei hatte sich ein Felsen mit einem Volumen von rund einem Kubikmeter gelöst. Ein Landes-Geologe prüfte den Hang und die Straßenmeisterei transportierte den Felsen ab.

0 Kommentare

Geologe Ludwig Fegerl kennt den Grund für den Felssturz: „Auslöser waren die natürlich fortschreitende Erosion und Umlagerungen in dem blockigen Hang. Niederschlag spielte hier zur Abwechslung keine unmittelbare Rolle.“

Die Pinzgauer Straßenmeisterei habe laut Fegerl den Bereich nochmals genau geprüft. „Unser Fokus liegt in dem Abschnitt eigentlich bei den darüber liegenden Felswänden, wo wir im Übrigen derzeit die Errichtung eines Schutzwalles planen. Den aktuellen Bereich werden wir uns im Rahmen der Umsetzung aber auch noch mal genauer ansehen“, so der Geologe.

Lesen Sie auch:
Nahe der Festung Kniepass kam es zum Felssturz.
Niemand verletzt
Großer Felsbrocken stürzte im Pinzgau auf Straße
17.08.2025

Bereits am Montag hatte ein Kranwagen der Straßenmeisterei den tonnenschweren Felsen, der auch leichte und bereits ausgebesserte Schäden auf der Fahrbahn verursachte, abtransportiert. „Zusätzlich sind wir die Böschung genau abgegangen und haben weiteres loses Gestein entfernt“, erklärt Jochen Obermoser, stellvertretender Straßenmeister im Pinzgau.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.495 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.170 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
168.407 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3111 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1472 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1345 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf