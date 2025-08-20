Tonnenschwerer Fels in Unken mit Kran entfernt

Die Pinzgauer Straßenmeisterei habe laut Fegerl den Bereich nochmals genau geprüft. „Unser Fokus liegt in dem Abschnitt eigentlich bei den darüber liegenden Felswänden, wo wir im Übrigen derzeit die Errichtung eines Schutzwalles planen. Den aktuellen Bereich werden wir uns im Rahmen der Umsetzung aber auch noch mal genauer ansehen“, so der Geologe.