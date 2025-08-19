Erstes Treffen mit Schnöll-Nachfolger bestätigt

„Es ist irgendwie so, als würde man eine Frau kennenlernen. Man stellt viele Fragen und erhält Antworten. Da merkt man recht schnell, ob es passt oder nicht. Ähnlich wie bei Tinder“, schilderte BSK-Boss Patrick Reiter die Trainersuche des Westligisten. Gut eine Woche nach dem Aus von Thomas Schnöll stehen die Pongauer bereits in regem Austausch mit Nachfolgekandidaten. Einer davon ist Ivan Dragicevic. „Ich kenne ihn schon lange und schätze ihn sehr. Das erste Treffen war professionell und ich glaube, dass er verstanden hat, worum es uns als Klub geht.“