Welche unbekannten Kräfte in der Sonne stecken

Noch in den Siebziger- und Achtzigerjahren hat man sich kaum mit Sonnencreme eingeschmiert und die Sonne regelrecht angebetet. Damals fürchtete sich kaum jemand vor Sonnenbrand. Doch seit etlichen Jahren steht die Sonne in keinem guten Licht mehr da. Die negativen Auswirkungen von UV-Strahlung sind gut dokumentiert: Wenn UV-Licht in die Hautzellen eindringt, kann es die DNA beschädigen. Obwohl der Körper Reparaturmechanismen besitzt, kann es bei zu vielen Schäden wie Sonnenbränden zur Entstehung von Krebs kommen. Das besonders gefährliche maligne Melanom, auch bekannt als schwarzer Hautkrebs, wird fast ausschließlich durch UV-Strahlung verursacht.