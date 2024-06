Assange muss Geld für Flug wieder zurückzahlen

Äußerte sich noch nicht öffentlich

Julian Assange wollte sich am Mittwoch noch nicht öffentlich äußern, dafür sprach seine Ehefrau. „Julian wollte, dass ich mich bei allen aufrichtig bedanke. Er wollte hier sein, aber man muss verstehen, was er durchgemacht hat. Er braucht Zeit. Er muss sich erholen“, sagte sie bei einer Pressekonferenz in Canberra. Stella und Assanges Vater hatten den 52-Jährigen am Flughafen abgeholt.