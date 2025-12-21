ÖFB-Kicker schimpft: „Nur schwer zu akzeptieren!“

Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald haben sich bei RB Leipzig nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause verabschiedet. Nach der 1:3-Heimniederlage im deutschen Ligaschlager am Samstag gegen Bayer Leverkusen drehte sich die Debatte vor allem um einen nicht gegebenen Handelfer beim Stand von 1:2 kurz vor Schluss.
„Wir werden zurückschlagen – und darauf freue ich mich schon“, versprach Baumgartner, der im Herbst so richtig durchgestartet ist.
„Für mich ist das ein klarer Elfmeter“
Zehn Pflichtspieltore und sechs Assists hat Baumgartner in dieser Saison bereits beigesteuert – und damit mehr Scorerpunkte als in seinen zwei Jahren davor in Leipzig. Gegen Leverkusen bereitete der 26-Jährige die Führung seines ÖFB-Kollegen Schlager vor. Im Finish lauerte Baumgartner hinter Leverkusen-Kapitän Robert Andrich in aussichtsreicher Position, als dieser den Ball mit der Hand berührte. „Für mich ist das ein klarer Elfmeter“, betonte der Niederösterreicher. Die Entscheidung sei „nur schwer zu akzeptieren“.
Als Ausrede wollten die Leipziger die Szene vor den Augen von Red Bulls Sport-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und seinem „Head of Global Soccer“ Jürgen Klopp aber nicht gelten lassen. „Im Endeffekt zählt das Ergebnis, Leverkusen war einen Tick besser“, meinte Torschütze Schlager. „Das ist nicht cool für uns. Die Niederlage wird uns ein paar Tage in den Knochen stecken, aber das gehört im Fußball dazu.“ Als Ligavierter geht es ins WM-Jahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.