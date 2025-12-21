Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Frust in die Pause

ÖFB-Kicker schimpft: „Nur schwer zu akzeptieren!“

Deutsche Bundesliga
21.12.2025 12:40
Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner(Bild: EPA/Filip Singer)

Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald haben sich bei RB Leipzig nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause verabschiedet. Nach der 1:3-Heimniederlage im deutschen Ligaschlager am Samstag gegen Bayer Leverkusen drehte sich die Debatte vor allem um einen nicht gegebenen Handelfer beim Stand von 1:2 kurz vor Schluss. 

0 Kommentare

„Wir werden zurückschlagen – und darauf freue ich mich schon“, versprach Baumgartner, der im Herbst so richtig durchgestartet ist.

„Für mich ist das ein klarer Elfmeter“
Zehn Pflichtspieltore und sechs Assists hat Baumgartner in dieser Saison bereits beigesteuert – und damit mehr Scorerpunkte als in seinen zwei Jahren davor in Leipzig. Gegen Leverkusen bereitete der 26-Jährige die Führung seines ÖFB-Kollegen Schlager vor. Im Finish lauerte Baumgartner hinter Leverkusen-Kapitän Robert Andrich in aussichtsreicher Position, als dieser den Ball mit der Hand berührte. „Für mich ist das ein klarer Elfmeter“, betonte der Niederösterreicher. Die Entscheidung sei „nur schwer zu akzeptieren“.

Als Ausrede wollten die Leipziger die Szene vor den Augen von Red Bulls Sport-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und seinem „Head of Global Soccer“ Jürgen Klopp aber nicht gelten lassen. „Im Endeffekt zählt das Ergebnis, Leverkusen war einen Tick besser“, meinte Torschütze Schlager. „Das ist nicht cool für uns. Die Niederlage wird uns ein paar Tage in den Knochen stecken, aber das gehört im Fußball dazu.“ Als Ligavierter geht es ins WM-Jahr.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Christoph BaumgartnerXaver Schlager
LeipzigLeverkusen
ÖFBRB LeipzigBayer 04 Leverkusen
ErfolgserlebnisHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
321.403 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
137.216 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
129.172 mal gelesen
Mehr Deutsche Bundesliga
Mit Frust in die Pause
ÖFB-Kicker schimpft: „Nur schwer zu akzeptieren!“
Deutsche-Liga-TICKER
LIVE ab 15.30 Uhr: FSV Mainz gegen FC St. Pauli
Deutsche-Liga-TICKER
LIVE ab 17.30 Uhr: FC Heidenheim gegen FC Bayern
Deutsche Bundesliga
Schlager trifft, aber am Ende jubelt Leverkusen
Deutsche Bundesliga
Ilzer freut sich über Remis, Torparty in Wolfsburg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf