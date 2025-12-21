ÖFB-Kicker schimpft: „Nur schwer zu akzeptieren!“

„Für mich ist das ein klarer Elfmeter“

Zehn Pflichtspieltore und sechs Assists hat Baumgartner in dieser Saison bereits beigesteuert – und damit mehr Scorerpunkte als in seinen zwei Jahren davor in Leipzig. Gegen Leverkusen bereitete der 26-Jährige die Führung seines ÖFB-Kollegen Schlager vor. Im Finish lauerte Baumgartner hinter Leverkusen-Kapitän Robert Andrich in aussichtsreicher Position, als dieser den Ball mit der Hand berührte. „Für mich ist das ein klarer Elfmeter“, betonte der Niederösterreicher. Die Entscheidung sei „nur schwer zu akzeptieren“.