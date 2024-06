Darum bittet Assanges Ehefrau nach Haft um Spenden

Fünf Jahre war der Whistleblower in Belmarsh – ohne Verurteilung – in Haft. Davor hatte der Australier sieben Jahre isoliert in der Botschaft in Ecuador in London gelebt. Schon da habe sich sein mentaler und physischer Gesundheitszustand verschlechtert – das zeigte sich recht deutlich in dem Vorwurf der Botschaft, dass Assange unter anderem Wände mit seinen Fäkalien beschmiert haben soll. Danach stimmte das südamerikanische Land einer Verhaftung des WikiLeaks-Gründers zu.