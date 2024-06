WHO: Fast jeder Dritte bewegt sich zu wenig

Beispiele sind Gehen, Radfahren und Schwimmen. Alternativ reichen auch 75 Minuten intensivere Bewegung wie Laufen oder sportliche Wettkämpfe. Eine Mischung sei ebenfalls denkbar. Im Jahr 2022 kamen laut WHO mehr als 31 Prozent der Erwachsenen weltweit nicht auf das empfohlene Maß. Als Ursachen werden in der Studie unter anderem zunehmende Arbeit am Computer und weniger Wege zu Fuß genannt.