Razzien bei Benko – und auch der Porsche ist weg!

Mit Metallcontainer aus Herrengassen-Büro

Wesentlich ruhiger gingen die Hausdurchsuchungen in Wien über die Bühne. Um 7.40 Uhr in der Früh marschierten Ermittler in Begleitung der Staatsanwältin in der Signa-Zentrale in der Herrengasse in der Inneren Stadt ein. Die knapp zehn Personen, Frauen und Männer in zivil, nahmen sowohl die ehemaligen, als auch die aktuellen Signa-Büros unter die Lupe.