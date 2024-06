Cobra-Einsatz bei Benko-Villa in Innsbruck

Polizeieinsatz in Signa-Zentrale in Wien

Auch in Wien fand zeitgleich eine Hausdurchsuchung in der Signa-Zentrale statt. Laut Augenzeugen waren rund zehn Beamte in der Herrengasse im Einsatz, die einen großen Metallcontainer mit rund 70 bis 80 Kilo Inhalt abtransportierten.