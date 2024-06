Anderl als Arbeiterkammer-Präsidentin bestätigt

Renate Anderl ist am Dienstag als Arbeiterkammer-Präsidentin bestätigt worden. In der Hauptversammlung votierten 62 von 65 Stimmberechtigten für sie, das sind 95,4 Prozent. In der Antrittsrede sprach die 61-Jährige Themen wie Gesundheit und Klimaschutz an.