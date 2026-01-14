Platzverweis in Berlin
Flagge an iranischer Botschaft heruntergerissen
Zwei Männer haben auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Berlin die Flagge vom Mast gerissen. Anschließend wollten sie zwei historische Flaggen des Iran aufhängen, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall steht im Kontext mit den andauernden Protesten.
Er ereignete sich bereits am Dienstagabend. Die Männer im Alter von 28 und 33 Jahren seien vorläufig festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die beiden hätten die aktuelle Flagge des Iran bei der Botschaft des Landes in Berlin gegen zwei historische austauschen wollen. Bereits zuvor hatte sich eine Gruppe von Menschen mit historischen Fahnen mehrmals dem Gebäude genähert. Kurz vor 23 Uhr lenkten sie dann den Wachschutz ab, sodass die beiden Männer über den Zaun klettern konnten.
Die Polizei verwies sechs Beteiligte vom Platz. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der Verletzung von Flaggen- und Hoheitszeichen ermittelt.
Der Flaggenvorfall hat mit der aktuellen Situation im Iran zu tun. Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Die Proteste wurden durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst und haben sich inzwischen zu einem landesweiten Aufstand entwickelt. Der staatliche Sicherheitsapparat reagiert mit Härte. Mehr als 2000 Menschen kamen laut Behördenangaben bereits ums Leben. Manche Schätzungen gehen gar von mehr als 6000 Todesopfern aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.