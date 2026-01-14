Flagge an iranischer Botschaft heruntergerissen

Er ereignete sich bereits am Dienstagabend. Die Männer im Alter von 28 und 33 Jahren seien vorläufig festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die beiden hätten die aktuelle Flagge des Iran bei der Botschaft des Landes in Berlin gegen zwei historische austauschen wollen. Bereits zuvor hatte sich eine Gruppe von Menschen mit historischen Fahnen mehrmals dem Gebäude genähert. Kurz vor 23 Uhr lenkten sie dann den Wachschutz ab, sodass die beiden Männer über den Zaun klettern konnten.