Panik am Wasserfall

Riesige Eiszapfen stürzen auf Familien herab

Ausland
14.01.2026 13:13
Porträt von krone.at
Von krone.at

Horrormoment am Valaste-Wasserfall in Estland: Eine gefrorene Eiswand brach plötzlich ab, massive Eiszapfen stürzten herunter. Ausflügler flohen in Panik, wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt.

0 Kommentare

Der spektakuläre Anblick des gefrorenen Wasserfalls lockt viele Besucher zu dem Ausflugsort. Zum Jahreswechsel war dieser komplett zugefroren – das passiert in kalten Wintern häufiger. 

Die Schaulustigen rannten in Panik davon, als sich die Eisblöcke vom Wasserfall lösten.
Die Schaulustigen rannten in Panik davon, als sich die Eisblöcke vom Wasserfall lösten.(Bild: kameraone)

Am Samstag wäre die winterliche Kulisse jedoch beinahe zum tödlichen Schauplatz geworden: Ohne Vorwarnung krachten gleich mehrere der riesigen Eiszapfen in das gefrorene Flussbett hinab. Darunter befanden sich Familien mit Kindern, wie ein Video zeigt. Eine Person wurde dabei fast verschüttet.

Warnschilder machen auf Risiko aufmerksam
Die Ortschaft Johvi begrenzte nach dem Vorfall die Zahl der Personen auf der Treppe am Wasserfall auf maximal zehn Menschen gleichzeitig. Zusätzliche Warnschilder im Gefahrenbereich sollen auf das Risiko für Ausflügler aufmerksam machen – man solle vorsichtig sein, nach oben schauen und Abstand einhalten.

Die Behörden klärten zudem auf, dass der Wasserfall am sichersten von den ausgewiesenen Wander- und Lehrpfaden aus zu betrachten ist.

Ähnliche Themen
Estland
