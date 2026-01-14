Riesige Eiszapfen stürzen auf Familien herab

Warnschilder machen auf Risiko aufmerksam

Die Ortschaft Johvi begrenzte nach dem Vorfall die Zahl der Personen auf der Treppe am Wasserfall auf maximal zehn Menschen gleichzeitig. Zusätzliche Warnschilder im Gefahrenbereich sollen auf das Risiko für Ausflügler aufmerksam machen – man solle vorsichtig sein, nach oben schauen und Abstand einhalten.