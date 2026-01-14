Waggons entgleist
Zug rast in umgestürzten Baukran: Dutzende Tote
In Thailand ist es im Bezirk Sikhio zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Zug ist in einen „plötzlich umgekippten“ Baukran gerast. Mehrere Waggons entgleisten, Fahrgäste wurden von Trümmern eingeschlossen.
Mehr als 20 Menschen seien ums Leben gekommen, etwa 70 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, berichteten thailändische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei.
Auch ein Feuer ist ausgebrochen, wie auf Bildern zu sehen ist.
Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zugs befunden haben.
