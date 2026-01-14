Vorteilswelt
Waggons entgleist

Zug rast in umgestürzten Baukran: Dutzende Tote

Ausland
14.01.2026 07:32
Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Bezirk Sikhio in der Provinz Nakhon ...
Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Bezirk Sikhio in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok.(Bild: EPA/State Railway of Thailand (SRT) / HANDOUT)

In Thailand ist es im Bezirk Sikhio zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Zug ist in einen „plötzlich umgekippten“ Baukran gerast. Mehrere Waggons entgleisten, Fahrgäste wurden von Trümmern eingeschlossen.

Mehr als 20 Menschen seien ums Leben gekommen, etwa 70 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, berichteten thailändische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei.

Auch ein Feuer ist ausgebrochen, wie auf Bildern zu sehen ist.

(Bild: EPA/State Railway of Thailand (SRT) / HANDOUT)
(Bild: EPA/State Railway of Thailand (SRT) / HANDOUT)

Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zugs befunden haben.

