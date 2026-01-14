England-Kicker nach „Genital-Fouls“ lange gesperrt

Kurioser Zwischenfall in der vierten englischen Liga: Swindon-Town-Kapitän Ollie Clarke ist vom Fußballverband FA für sieben Spiele gesperrt worden. Der Grund: Der Routinier hatte offenbar gleich zwei Gegenspieler am „Intimbereich“ gefoult.
Der Protest des Spielers und seines Vereins war ohne Erfolg! Eine unabhängige Kommission des Fußballverbands erklärte, dass die Handlungen von Clarke als „schwerwiegendes und vorsätzliches Foulspiel“ eingestuft wurden. „Die Kommission akzeptierte die Behauptung des Spielers, dass keine der beiden Handlungen absichtlich erfolgte, nicht“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.
Es gäbe keine plausible Erklärung dafür, „während eines Spiels die privaten Körperteile eines Gegners zu berühren (insbesondere, da das Spiel selbst nicht im Gange war)“, so die Begründung. Die Folge: Sieben Spiele Sperre für den Spieler und eine Strafe von umgerechnet knapp 3.200 Euro.
Zwischenfälle im League Cup
Beide Vorfälle ereigneten sich bereits bei der 1:2-Niederlage von Swindon Town gegen Cardiff City im League Cup im vergangenen August. Einer der beiden betroffenen Gegenspieler sei durch das „Genital-Foul“ aufgrund der „höchst übergriffigen“ Handlungen sehr emotional aufgewühlt gewesen, wie es heißt. Im Dezember wurde schließlich eine Strafe ausgesprochen, die nun bestätigt wurde.
„Während des gesamten Verfahrens beteuerte Ollie Clarke seine Unschuld und gab die Anklagepunkte nur unter der Voraussetzung zu, dass beide Taten unbeabsichtigt waren. Der Verein steht weiterhin hinter Ollie und wird dies auch in Zukunft tun“, ließ der Swindon Town Football Club nach dem nun erfolgten Urteil auf die Berufung wissen. Man werde sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.