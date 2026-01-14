Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einspruch abgelehnt!

England-Kicker nach „Genital-Fouls“ lange gesperrt

Fußball International
14.01.2026 13:05
(Bild: GEPA)

Kurioser Zwischenfall in der vierten englischen Liga: Swindon-Town-Kapitän Ollie Clarke ist vom Fußballverband FA für sieben Spiele gesperrt worden. Der Grund: Der Routinier hatte offenbar gleich zwei Gegenspieler am „Intimbereich“ gefoult.

0 Kommentare

Der Protest des Spielers und seines Vereins war ohne Erfolg! Eine unabhängige Kommission des Fußballverbands erklärte, dass die Handlungen von Clarke als „schwerwiegendes und vorsätzliches Foulspiel“ eingestuft wurden. „Die Kommission akzeptierte die Behauptung des Spielers, dass keine der beiden Handlungen absichtlich erfolgte, nicht“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Es gäbe keine plausible Erklärung dafür, „während eines Spiels die privaten Körperteile eines Gegners zu berühren (insbesondere, da das Spiel selbst nicht im Gange war)“, so die Begründung. Die Folge: Sieben Spiele Sperre für den Spieler und eine Strafe von umgerechnet knapp 3.200 Euro. 

Zwischenfälle im League Cup
Beide Vorfälle ereigneten sich bereits bei der 1:2-Niederlage von Swindon Town gegen Cardiff City im League Cup im vergangenen August. Einer der beiden betroffenen Gegenspieler sei durch das „Genital-Foul“ aufgrund der „höchst übergriffigen“ Handlungen sehr emotional aufgewühlt gewesen, wie es heißt. Im Dezember wurde schließlich eine Strafe ausgesprochen, die nun bestätigt wurde. 

„Während des gesamten Verfahrens beteuerte Ollie Clarke seine Unschuld und gab die Anklagepunkte nur unter der Voraussetzung zu, dass beide Taten unbeabsichtigt waren. Der Verein steht weiterhin hinter Ollie und wird dies auch in Zukunft tun“, ließ der Swindon Town Football Club nach dem nun erfolgten Urteil auf die Berufung wissen. Man werde sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
398.814 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
166.085 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.690 mal gelesen
Mehr Fußball International
Einspruch abgelehnt!
England-Kicker nach „Genital-Fouls“ lange gesperrt
Krone Plus Logo
Venezias Michi Svoboda
„Wir können uns derzeit nur selbst schlagen“
Ausraster gegen Inter
Schiri beleidigt! Sperre und Geldstrafe für Conte
Aus kam überraschend
„Verrückt!“ Beben bei Real erstaunt Bayerns Freund
Fehlt seit November
Bayerns Boey leidet wohl unter seltener Erkrankung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf