England-Kicker nach „Genital-Fouls“ lange gesperrt

„Während des gesamten Verfahrens beteuerte Ollie Clarke seine Unschuld und gab die Anklagepunkte nur unter der Voraussetzung zu, dass beide Taten unbeabsichtigt waren. Der Verein steht weiterhin hinter Ollie und wird dies auch in Zukunft tun“, ließ der Swindon Town Football Club nach dem nun erfolgten Urteil auf die Berufung wissen. Man werde sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern.