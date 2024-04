„Für viele sind wir Rettung in höchster Not“

In den Tiefen des ORF-Archivs muss irgendwo noch eine uralte Filmrolle aus dem Jahr 1968 oder ’69 schlummern. In Schwarz-Weiß: der erste Maiaufmarsch der späteren AK-Präsidentin. Damals als KnirpsIn auf den Schultern vom Papa. Der war als Hausbesorger im Gemeindebau in Wien-Favoriten Mitglied der SPÖ sowie der Gewerkschaft „und sehr, sehr stolz drauf, dass wir beide sogar im Fernsehen waren“, erinnert sich Renate Anderl (61) im „Krone“-Gespräch.