„Biggest Loser!“ Spott für Ofner nach Blackout

Sebastian Ofner wähnte sich gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy nach einem Fauxpas bereits als Sieger, vergab danach zwei Matchbälle und verlor noch 6:4, 4:6 und 6:7(11). Als „Biggest Loser“ der Australian Open bezeichnet die britische „Daily Mail“ Österreichs Tennisprofi. „Ofner feiert seinen ‘Sieg‘ – nur um dann festzustellen, dass er die Regeln vergessen hat – bevor er einbricht und von seinem Rivalen verspottet wird“, schreibt das Boulevardmedium.