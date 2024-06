Nina Hartmann: „Fad wird es mit mir nicht“

Was bringen Sie denn mit für eine gute Beziehung?

Viel Action, Energie, Abwechslung und Crazyness – also fad wird es, glaube ich, mit mir nicht. Ich habe ja auch die Comedyserie „Fairy Fails“ auf Joyn. In einer Folge widme ich mich genau diesem Thema.

Geben Sie uns nun ein ganz ehrliches Stichwort: Was ist das Geheimnis einer langen Beziehung?

Vielleicht getrennte Wohnungen. Aber ich bin kein Profi, sondern bin noch in Ausbildung. Ehrlich: Man lernt nie aus!