Mehr Liebe und Erfolg mit dem perfekten Stil

Sie steckte mitten in einer Business-Karriere, ging in Karenz und interessierte sich immer mehr für Schminken, Mode, Kleidung. Heute ist Lesya Radon eine bekannte Farb- und Stilberaterin in Linz und lebt jeden Tag ihre Passion: „Ich will Menschen helfen, dass sie sich schöner und selbstbewusster fühlen.“ Der erste Schritt dazu ist bei Frauen aller Altersgruppen die Bestimmung des Farbtyps.