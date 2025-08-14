Kletterer (69) stürzte meterweit kopfüber ins Seil

Schmerzen wurden immer schlimmer

Der Kletterer verletzte sich unbestimmten Grades, trotzdem schaffte es die Dreierseilschaft nach dem Unfall noch bis zum Wandfuß und erreichte über Schrofen und Geröll den markierten Wanderweg zur Simonyhütte. Da die Schmerzen beim Verletzten immer schlimmer wurden, setzte das Trio gegen 13 Uhr einen Notruf ab.