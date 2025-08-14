Kletterer (69) stürzte meterweit kopfüber ins Seil

Eine Dreierseilschaft war Mittwochvormittag auf den Taubenkogel geklettert, als ein 69-Jähriger aus Hallstatt plötzlich den Halt verlor und mit dem Kopf voran ins Seil stürzte. Der Verletzte schaffte es noch, bis zur Simonyhütte abzusteigen, konnte dann wegen der starken Schmerzen aber nicht mehr weiter.
Gemeinsam mit seinem 69-jährigen Zwillingsbruder und einem 62-jährigen Kletterpartner war ein Hallstätter (69) am Mittwoch an der Nordwestseite des Taubenkogels unterwegs. Gegen 10.40 Uhr verlor der 69-Jährige wegen eines ausbrechenden Griffes den Halt und stürzte daraufhin mit dem Kopf voran mehrere Meter weit ins Seil, das vom 62-Jährigen gesichert wurde.
Schmerzen wurden immer schlimmer
Der Kletterer verletzte sich unbestimmten Grades, trotzdem schaffte es die Dreierseilschaft nach dem Unfall noch bis zum Wandfuß und erreichte über Schrofen und Geröll den markierten Wanderweg zur Simonyhütte. Da die Schmerzen beim Verletzten immer schlimmer wurden, setzte das Trio gegen 13 Uhr einen Notruf ab.
Hubschrauber alarmiert
Der alarmierte Notarzthubschrauber stieg zum 69-Jährigen auf und flog ihn nach der Erstversorgung ins Salzkammergut-Klinikum nach Bad Ischl.
