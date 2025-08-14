Wie viele Zivildiener am Sanitäter-Test scheitern

Flüchtlingshilfe besonders beliebt

Was des einen Leid, ist des anderen Freud. Bei der Caritas Oberösterreich tun seit Juli fünf der „zwangsversetzten“ Burschen Dienst, trotzdem sind noch immer sechs verfügbare Stellen unbesetzt. Für Starttermin Oktober sind es zwei. „Besonders beliebt ist bei uns die Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe, der Altenbereich ist nicht so stark nachgefragt“, weiß Christa Richtsfeld, die bei der Caritas für die Zivildiener zuständig ist. Das bestätigt auch ein Blick auf die von der Zivildienstagentur online ausgewiesenen freien Zivi-Stellen: Mit Dienstbeginn Oktober sind in der Altenbetreuung noch 37 Stellen vakant, in der Kinderbetreuung ist es eine.