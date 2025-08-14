Vorteilswelt
Müssen versetzt werden

Wie viele Zivildiener am Sanitäter-Test scheitern

Oberösterreich
14.08.2025 10:00
Ohne Ausbildung ist eine Mitarbeit im Rettungsdienst nicht möglich.
Für nicht alle Zivildiener geht sich die angestrebte Mitarbeit im Rettungsdienst aus, einige scheitern an der vorgeschriebenen Ausbildung zum Sanitäter. Während man beim Roten Kreuz mit dem Zulauf an jungen Burschen zufrieden ist, fehlen diese andernorts. Doch nicht alle Tätigkeiten sind gleich beliebt.

Für acht junge Burschen war der Zivildienst beim Roten Kreuz nach rund einem Monat schon wieder vorbei. Sie scheiterten an der theoretischen Prüfung zum Rettungssanitäter und mussten die Blaulichtorganisation wieder verlassen. „Bei uns sind im Juli 125 Zivis gestartet, acht davon haben es nicht geschafft“, bestätigt Christian Hartl, Pressesprecher beim Roten Kreuz OÖ.

Zulauf zufriedenstellend
Dort sei man mit dem Zulauf an Zivildienern zufrieden. „Für die Einrücktermine im September und November haben wir eine hundertprozentige Auslastung“, so Hartl. Besteht ein Zivildiener die Prüfung nicht, kümmert sich die Zivildienst-Service-Agentur um eine Versetzung – die dann allerdings nach Verfügbarkeit erfolgt.

Flüchtlingshilfe besonders beliebt
Was des einen Leid, ist des anderen Freud. Bei der Caritas Oberösterreich tun seit Juli fünf der „zwangsversetzten“ Burschen Dienst, trotzdem sind noch immer sechs verfügbare Stellen unbesetzt. Für Starttermin Oktober sind es zwei. „Besonders beliebt ist bei uns die Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe, der Altenbereich ist nicht so stark nachgefragt“, weiß Christa Richtsfeld, die bei der Caritas für die Zivildiener zuständig ist. Das bestätigt auch ein Blick auf die von der Zivildienstagentur online ausgewiesenen freien Zivi-Stellen: Mit Dienstbeginn Oktober sind in der Altenbetreuung noch 37 Stellen vakant, in der Kinderbetreuung ist es eine.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Folgen Sie uns auf