Senior lag nach E-Bike-Unfall fünf Stunden im Wald

Ein 81-Jähriger aus Waldhausen im Strudengau brach am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einer Radtour mit seinem E-Bike auf. Als er aber gegen 22 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen war, meldete ihn seine Pflegerin vermisst. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche und entdeckte den Senior gegen 22 Uhr in einem Wald liegend.