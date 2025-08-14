Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Pflegerin vermisst

Senior lag nach E-Bike-Unfall fünf Stunden im Wald

Oberösterreich
14.08.2025 10:30
Der Verletzte wurde von der Rettung ins Spital gebracht.
Der Verletzte wurde von der Rettung ins Spital gebracht.(Bild: Birbaumer Christof)

Eine Pflegerin meldete am Mittwochabend ihren 81-jährigen Klienten in OÖ als vermisst, nachdem er von einer Radtour nicht zurückgekehrt war. Polizisten entdeckten den Senior nur wenige hundert Meter von Zuhause entfernt in einem Wald, wo er schon stundenlang gelegen sein dürfte.

0 Kommentare

Ein 81-Jähriger aus Waldhausen im Strudengau brach am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einer Radtour mit seinem E-Bike auf. Als er aber gegen 22 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen war, meldete ihn seine Pflegerin vermisst. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche und entdeckte den Senior gegen 22 Uhr in einem Wald liegend.

Unfall blieb stundenlang unentdeckt
Er dürfte nur wenige hundert Meter von seinem Zuhause von der Fahrbahn abgekommen sein, stürzte vom Rad und blieb in dem abschüssigen Waldstück liegen. Gegenüber der Polizei gab der Senior an, dass er bereits seit 17.30 Uhr hier liegen würde. Er wurde nach der Erstversorgung unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Amstetten gebracht.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
162.902 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
142.358 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
117.509 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1681 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1525 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Oberösterreich
1,32 Promille intus
16-Jähriger schlief nach Unfall neben Moped ein
Großgrabung in Linz
Landestheater-Umbau: Erste Funde aus der Römerzeit
Von Pflegerin vermisst
Senior lag nach E-Bike-Unfall fünf Stunden im Wald
Müssen versetzt werden
Wie viele Zivildiener am Sanitäter-Test scheitern
Schwankende Nachfrage
Trotz Gewinn schließt Polytec Werk in Deutschland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf