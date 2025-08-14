Senior lag nach E-Bike-Unfall fünf Stunden im Wald

Eine Pflegerin meldete am Mittwochabend ihren 81-jährigen Klienten in OÖ als vermisst, nachdem er von einer Radtour nicht zurückgekehrt war. Polizisten entdeckten den Senior nur wenige hundert Meter von Zuhause entfernt in einem Wald, wo er schon stundenlang gelegen sein dürfte.
Ein 81-Jähriger aus Waldhausen im Strudengau brach am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einer Radtour mit seinem E-Bike auf. Als er aber gegen 22 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen war, meldete ihn seine Pflegerin vermisst. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche und entdeckte den Senior gegen 22 Uhr in einem Wald liegend.
Unfall blieb stundenlang unentdeckt
Er dürfte nur wenige hundert Meter von seinem Zuhause von der Fahrbahn abgekommen sein, stürzte vom Rad und blieb in dem abschüssigen Waldstück liegen. Gegenüber der Polizei gab der Senior an, dass er bereits seit 17.30 Uhr hier liegen würde. Er wurde nach der Erstversorgung unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Amstetten gebracht.
