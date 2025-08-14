Vorteilswelt
1,32 Promille intus

16-Jähriger schlief nach Unfall neben Moped ein

Oberösterreich
14.08.2025 11:52
Am Morgen zeigte der Alkomat noch immer über ein Promille an
Am Morgen zeigte der Alkomat noch immer über ein Promille an(Bild: rubra)

Über diese Aktion dürften seine Eltern nur wenig erfreut gewesen sein: Ein 16-Jähriger aus St. Stefan am Walde verunfallte in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Moped auf einem Güterweg in Helfenberg. Anstatt Hilfe zu rufen, legte er sich neben seinem Zweirad schlafen, wurde erst am Morgen entdeckt.

Gegen 1 Uhr nachts fuhr der 16-Jährige aus St. Stefan am Walde laut Polizei mit seinem Moped auf einem Güterweg von Helfenberg kommend in Richtung seines Heimatortes. In einer Linkskurve kam er aber rechts von der Straße ab und stürzte in dem dortigen Waldstück über eine Böschung.

Von Spaziergängerin gefunden
Kurz nach 6 Uhr morgens entdeckte eine Spaziergängerin den Jugendlichen, der neben dem Moped seinen Rausch ausschlief. Ein Alkomattest ergab um 7.30 Uhr immer noch einen Wert von 1,32 Promille –  pro Stunde baut der Körper maximal zwischen 0,1 und 0,15 Promille Alkohol ab.

Nur leicht verletzt
Zum Glück zog sich der junge Schluckspecht bei seinem wilden Ausritt nur leichte Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Rohrbach eingeliefert.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
