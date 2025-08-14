16-Jähriger schlief nach Unfall neben Moped ein

Über diese Aktion dürften seine Eltern nur wenig erfreut gewesen sein: Ein 16-Jähriger aus St. Stefan am Walde verunfallte in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Moped auf einem Güterweg in Helfenberg. Anstatt Hilfe zu rufen, legte er sich neben seinem Zweirad schlafen, wurde erst am Morgen entdeckt.