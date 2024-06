Pussy Riots: Kampf gegen Unterdrücker geht weiter

Sexpuppen leisten Widerstand

„Meine Arbeiten werden über Social Media auch in Russland gesehen“, sagt Tolokonnikova im „Krone“-Talk. „Die Hoffnung auf Veränderung besteht.“ In den Augen der russischen Regierung ist sie ein Verbrecherin, ihr Aufenthaltsort im Ausland ist geheim. In der Kapelle vor dem OK gibt es noch eine provokante Installation: Sexpuppen im Pussy-Riot-Stil als Symbole für feministischen Widerstand.